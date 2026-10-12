Мати в Сомалі три дні несла доньку до лікарні за майже 90 км — The Independent

У Сомалі Халіма Абдуллахі Ібрагім три дні несла свою трирічну доньку Ашо Хассан Абді з села до лікарні в Кісмайо, подолавши майже 90 кілометрів. У дівчинки набрякало тіло, а медичної допомоги ближче до її дому не було. У лікарні Ашо доправили до відділення стабілізації, де медики діагностували набряки — симптом важкого гострого недоїдання, повідомляє The Independent.

Мільйони дітей потребують лікування

За оцінкою Комплексної класифікації фаз продовольчої безпеки, протягом року до червня 2027 року лікування через гостре недоїдання потребуватимуть або вже потребують близько 1,92 млн сомалійських дітей віком від шести місяців до майже п’яти років. Із них приблизно 433 тисячі можуть мати важку форму гострого недоїдання, яка становить найбільший ризик для життя.

Понад половина прогнозованих випадків недоїдання зосереджена на півдні країни. Там громади стикаються зі спалахами хвороб, нестачею продовольства та обмеженим доступом до медичних послуг, чистої води й санітарних умов. Очікувані повені, пов’язані з Ель-Ніньйо, можуть змусити більше сімей залишити домівки та ще більше ускладнити доступ до допомоги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Лікарні та гуманітарні служби перевантажені

За словами міністра охорони здоров’я Джубаленду Ісмаїла Гараса, у серпні лікарня, де лікували Ашо, прийняла 152 дітей із важким гострим недоїданням; четверо з них померли. Водночас гуманітарні організації мають менше ресурсів для реагування на зростання потреб. Як повідомляло AP у серпні, Всесвітня продовольча програма може надавати лише обмежену допомогу, попри зростання потреб.

Представниця ЮНІСЕФ у Сомалі Сандра Латтуф заявила, що діти помирають від недоїдання, а захворювання, зокрема кір, посилюють небезпеку. Вона закликала до тіснішої взаємодії між медпрацівниками в громадах, місцевими лідерами, владою та гуманітарними організаціями.

Переміщеним родинам бракує допомоги

У поселенні Луглов на околиці Кісмайо багато переміщених сімей не отримували гуманітарної допомоги з 2023 року через нестачу фінансування, заявив комісар Джубаленду у справах біженців і внутрішньо переміщених осіб Алі Адан Алі. Він також попередив, що повені вздовж річки Джубба можуть змусити людей переміщуватися до розташованого вище Кісмайо, збільшуючи навантаження на поселення, центри харчування та лікарні.

Читай нас у