В Сомали Халима Абдуллахи Ибрагим три дня несла свою трехлетнюю дочь Ашо Хассан Абди из деревни в больницу в Кисмайо, преодолев почти 90 километров. Тело девочки отекало, а ближе к ее дому медицинской помощи не было. В больнице Ашо доставили в отделение стабилизации, где медики диагностировали отеки — симптом тяжелого острого недоедания, сообщает The Independent.

Миллионы детей нуждаются в лечении

По оценке Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности, в течение года до июня 2027 года около 1,92 млн сомалийских детей в возрасте от шести месяцев до почти пяти лет будут нуждаться или уже нуждаются в лечении от острого недоедания. Из них примерно у 433 тысяч может быть тяжелая форма острого недоедания, которая представляет наибольший риск для жизни.

Более половины прогнозируемых случаев недоедания сосредоточено на юге страны. Там общины сталкиваются со вспышками заболеваний, нехваткой продовольствия и ограниченным доступом к медицинским услугам, чистой воде и санитарным условиям. Ожидаемые наводнения, связанные с Эль-Ниньо, могут вынудить больше семей покинуть свои дома и еще больше осложнить доступ к помощи.

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Больницы и гуманитарные службы перегружены

По словам министра здравоохранения Джубаленда Исмаила Гараса, в августе больница, где лечили Ашо, приняла 152 ребенка с тяжелым острым недоеданием; четверо из них умерли. В то же время у гуманитарных организаций остается меньше ресурсов для реагирования на растущие потребности. Как сообщало AP в августе, Всемирная продовольственная программа может предоставлять лишь ограниченную помощь, несмотря на рост потребностей.

Представительница ЮНИСЕФ в Сомали Сандра Латтуф заявила, что дети умирают от недоедания, а заболевания, в том числе корь, усиливают опасность. Она призвала к более тесному взаимодействию между медработниками в общинах, местными лидерами, властями и гуманитарными организациями.

Перемещенным семьям не хватает помощи

В поселении Луглов на окраине Кисмайо многие перемещенные семьи не получали гуманитарную помощь с 2023 года из-за недостатка финансирования, заявил комиссар Джубаленда по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц Али Адан Али. Он также предупредил, что наводнения вдоль реки Джубба могут вынудить людей перемещаться в расположенный выше Кисмайо, увеличивая нагрузку на поселения, центры питания и больницы.

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