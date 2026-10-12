В Польше Хельсинкский фонд по правам человека обжаловал в административном суде отказ Министерства юстиции предоставить данные о работе системы оценки риска рецидива среди заключенных. Как сообщает RMF24, система может влиять на решения о разрешении осужденному временно покинуть учреждение исполнения наказаний или о его условно-досрочном освобождении.

Автоматический отчет для оценки осужденных

Речь идет об Углубленной системе оценки риска рецидива — PSORR. По данным издания Rzeczpospolita, программа автоматически формирует отчет, призванный объективизировать криминологическо-социальный прогноз, который ранее готовил воспитатель в тюрьме. Заместительница министра юстиции Мария Эйхарт после внедрения решения назвала его «прыжком в будущее».

В то же время эксперты, опрошенные Rzeczpospolita, указали на недостаточную прозрачность системы. Представитель Хельсинкского фонда по правам человека Марцин Вольный отметил, что инструмент, способный влиять на положение осужденного, должен основываться на данных, проходить тестирование и регулярную оценку, а его результаты должны быть доступны для проверки.

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Запрос о коде и критериях оценки

В декабре 2025 года фонд обратился к министру юстиции Вальдемару Журеку с запросом о предоставлении исходного кода PSORR, перечня факторов, которые учитывает программа, их веса и экспертных заключений, использованных при разработке системы. Министерство отказало, после чего фонд подал жалобу в административный суд.

Председатель IV пенитенциарного отдела окружного суда в Ополе Томаш Гуминяк отметил, что отчет системы не является обязательным для суда и его следует оценивать критически. Он обратил внимание на случаи, когда система давала негативный прогноз, а директор учреждения исполнения наказаний предоставлял положительное заключение. Адвокат из Катовице Моника Горжонх также поставила под сомнение шкалу оценки риска рецидива от 20% до 100%, отметив, что работает с заключенными, для которых, по ее мнению, риск повторного преступления равен нулю.

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