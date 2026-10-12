W Polsce Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaskarżyła do sądu administracyjnego odmowę Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą udostępnienia danych o działaniu systemu oceny ryzyka recydywy wśród więźniów. Jak informuje RMF24, system może wpływać na decyzje o zezwoleniu skazanemu na czasowe opuszczenie zakładu karnego lub o jego warunkowym przedterminowym zwolnieniu.

Automatyczny raport do oceny skazanych

Chodzi o Pogłębiony System Oceny Ryzyka Recydywy — PSORR. Według Rzeczpospolitej program automatycznie tworzy raport, który ma obiektywizować prognozę kryminologiczno-społeczną, wcześniej przygotowywaną przez wychowawcę w więzieniu. Wiceminister sprawiedliwości Maria Eichart po wdrożeniu rozwiązania nazwała je „skokiem w przyszłość”.

Jednocześnie eksperci, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita, zwrócili uwagę na niewystarczającą przejrzystość systemu. Przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Wolny zaznaczył, że narzędzie mogące wpływać na sytuację skazanego powinno opierać się na danych, przechodzić testy i regularną ocenę, a jego wyniki powinny być dostępne do weryfikacji.

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Wniosek o kod i kryteria oceny

W grudniu 2025 roku fundacja zwróciła się do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka z wnioskiem o udostępnienie kodu źródłowego PSORR, listy czynników uwzględnianych przez program, ich wag oraz opinii eksperckich wykorzystanych przy opracowaniu systemu. Ministerstwo odmówiło, po czym fundacja złożyła skargę do sądu administracyjnego.

Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Opolu Tomasz Guminiak zaznaczył, że raport systemu nie jest wiążący dla sądu i należy go oceniać krytycznie. Zwrócił uwagę na przypadki, w których system wydawał negatywną prognozę, a dyrektor zakładu karnego przedstawiał pozytywną opinię. Adwokatka z Katowic Monika Gorzonych również zakwestionowała skalę oceny ryzyka recydywy od 20% do 100%, wskazując, że pracuje z więźniami, wobec których, jej zdaniem, ryzyko ponownego przestępstwa wynosi zero.

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