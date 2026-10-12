Co najmniej 20 osób zginęło w serii ataków Huti na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie oraz lotnisko Abha w Arabii Saudyjskiej. Wśród zabitych są obywatele kraju i cudzoziemcy, a setki osób zostały ranne, podaje The National.

Ofiary ataków

W sobotnim ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida zginęło czterech Saudyjczyków i ośmiu cudzoziemców. Liczba ofiar śmiertelnych tego uderzenia wzrosła później do 13, gdy z powodu odniesionych obrażeń zmarł obywatel Indii. W sobotnim ataku rannych zostało ponad 300 osób.

W oddzielnym ataku w niedzielę zginął obywatel Pakistanu, a kolejnych 11 osób zostało rannych. Wśród zagranicznych ofiar było dwóch obywateli Bangladeszu, a także obywatele Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Jordanii, Syrii, Palestyny i Sudanu.

Wśród zabitych był pilot narodowego przewoźnika Saudia, Hamoud Ali Al-Kalthami. Był on jednym z trzech obywateli Arabii Saudyjskiej, którzy zginęli podczas czwartkowego ataku na lotnisko w Rijadzie. Linie lotnicze potwierdziły jego śmierć, a władze saudyjskie poinformowały o trafieniu infrastruktury lotniska i samolotu Saudia.

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28-letnia stewardesa flynas Azza Ramzy zmarła z powodu obrażeń odniesionych w sobotnim ataku, poinformowało egipskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ambasada Syrii w Rijadzie również potwierdziła śmierć Butainy Ahmad Uweidy — wdowy i matki czworga dzieci, która mieszkała w Arabii Saudyjskiej.

Lotnisko w Rijadzie zamknięto

Na nagraniach saudyjskiej telewizji państwowej widać pielgrzymów czekających przy bramce wejściowej przed podróżą do Mekki i Medyny. Po jasnym błysku ludzie zaczęli uciekać, a część dachu prawdopodobnie się zawaliła.

Po ataku Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida został zamknięty. Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej przedłużył zawieszenie jego działalności do północy we wtorek.

Ataki stanowiły eskalację wojny w Jemenie, gdzie Rijad od dawna udziela wsparcia wojskowego międzynarodowo uznanemu rządowi w jego walce z Huti.

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