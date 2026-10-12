У Саудівській Аравії атаки хуситів убили щонайменше 20 людей — The National

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок серії атак хуситів на міжнародні аеропорти імені короля Халіда в Ер-Ріяді та Абха в Саудівській Аравії. Серед загиблих є громадяни країни та іноземці, а сотні людей зазнали поранень, повідомляє The National.

Жертви атак

Під час атаки на аеропорт імені короля Халіда в суботу загинули четверо саудівців і восьмеро іноземних громадян. Згодом кількість загиблих унаслідок цього удару зросла до 13, коли від отриманих поранень помер громадянин Індії. Понад 300 людей дістали поранення під час суботньої атаки.

В окремій атаці в неділю загинув громадянин Пакистану, ще 11 людей були поранені. Серед іноземних жертв були двоє громадян Бангладеш, а також громадяни США, Єгипту, Йорданії, Сирії, Палестини та Судану.

Серед загиблих був пілот національного перевізника Saudia Хамуд Алі Аль-Кальтамі. Він був одним із трьох громадян Саудівської Аравії, які загинули під час атаки на аеропорт в Ер-Ріяді в четвер. Авіакомпанія підтвердила його смерть, а саудівська влада заявила про ураження аеропортової інфраструктури та літака Saudia.

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Від поранень, отриманих під час суботньої атаки, померла 28-річна бортпровідниця flynas Азза Рамзі, повідомило МЗС Єгипту. Сирійська амбасада в Ер-Ріяді також підтвердила загибель Бутайни Ахмад Увейди — вдови та матері чотирьох дітей, яка проживала в Саудівській Аравії.

Аеропорт Ер-Ріяда закрили

На відео саудівського державного телебачення видно паломників, які чекали біля виходу на посадку перед поїздкою до Мекки та Медіни. Після яскравого спалаху люди почали тікати, а частина даху, ймовірно, обвалилася.

Після атаки аеропорт імені короля Халіда закрили. Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії продовжило призупинення його роботи до опівночі вівторка.

Атаки стали загостренням війни в Ємені, де Ер-Ріяд тривалий час надає військову підтримку міжнародно визнаному уряду в його боротьбі проти хуситів.

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