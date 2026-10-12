Курдська лідерка закликала закріпити права курдів у конституції Сирії — The National

Сирійська курдська лідерка Ільхам Ахмед на форумі в Ербілі, Ірак, закликала закріпити права курдської громади в конституції Сирії. Вона попередила, що рух до більш централізованої моделі держави може посилити напруженість, повідомляє The National.

Інтеграція курдських сил

Ахмед, яка раніше була високопосадовицею курдської автономної адміністрації на північному сході Сирії, нині входить до комітету із закордонних зв’язків сирійського парламенту. За її словами, процес інтеграції Сирійських демократичних сил до збройних сил Сирії суттєво просунувся, але ще триває.

Вона заявила, що об’єднання сил допомогло відновити зв’язки між містами, відкрити прикордонні переходи та створити умови для більшої стабільності після падіння режиму Башара аль-Асада. Водночас Ахмед зазначила, що роль жінок у державних інституціях і процесі ухвалення рішень скорочується, попри інтеграційний процес.

Курдський лідер Мазлум Абді у серпні в Камишли заявив про завершення інтеграції курдської адміністрації до державних інституцій Сирії. Цей процес ґрунтується на угоді між Дамаском і Сирійськими демократичними силами, укладеній у січні за посередництва Вашингтона та Парижа і за підтримки Анкари.

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Мова та децентралізація

У січні президент Ахмад аш-Шара видав указ, який передбачав визнання Наврузу національним святом, а курдської мови — національною мовою, яку можна викладати в державних і приватних школах районів проживання курдів. Також сирійське громадянство надали курдам, які раніше не мали громадянства.

Ахмед назвала визнання курдської ідентичності та мови історичним досягненням, однак наголосила, що практичні механізми реалізації указу, зокрема у сфері освіти курдською мовою, ще не створено. У Хасаці, Камишли та Кобані учні й учителі проводять демонстрації проти обмежень на викладання курдською, запроваджених новою владою в Дамаску.

На думку Ахмед, децентралізацію в Сирії помилково сприймають як загрозу територіальній єдності країни. Вона заявила, що використання й вивчення кількох мов не розділяє державу, а зміцнює сирійську культуру.

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