Syryjska kurdyjska liderka Ilham Ahmed podczas forum w Erbilu w Iraku zaapelowała o zapisanie praw społeczności kurdyjskiej w konstytucji Syrii. Ostrzegła, że przejście do bardziej scentralizowanego modelu państwa może zwiększyć napięcia, informuje The National.

Integracja sił kurdyjskich

Ahmed, która wcześniej była wysoką rangą urzędniczką kurdyjskiej administracji autonomicznej w północno-wschodniej Syrii, obecnie zasiada w komisji ds. stosunków zagranicznych syryjskiego parlamentu. Według niej proces integracji Syryjskich Sił Demokratycznych z siłami zbrojnymi Syrii znacznie się posunął, ale nadal trwa.

Oświadczyła, że zjednoczenie sił pomogło przywrócić połączenia między miastami, otworzyć przejścia graniczne i stworzyć warunki dla większej stabilności po upadku reżimu Baszara al-Asada. Jednocześnie Ahmed zaznaczyła, że mimo procesu integracji rola kobiet w instytucjach państwowych i procesie podejmowania decyzji się zmniejsza.

Kurdyjski lider Mazloum Abdi oświadczył w sierpniu w Kamiszli, że integracja kurdyjskiej administracji z instytucjami państwowymi Syrii została zakończona. Proces ten opiera się na porozumieniu między Damaszkiem a Syryjskimi Siłami Demokratycznymi, zawartym w styczniu za pośrednictwem Waszyngtonu i Paryża oraz przy wsparciu Ankary.

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Język i decentralizacja

W styczniu prezydent Ahmad asz-Szaraa wydał dekret przewidujący uznanie Nowruzu za święto narodowe, a języka kurdyjskiego za język narodowy, którego można uczyć w szkołach publicznych i prywatnych na obszarach zamieszkanych przez Kurdów. Syryjskie obywatelstwo przyznano także Kurdom, którzy wcześniej go nie posiadali.

Ahmed nazwała uznanie kurdyjskiej tożsamości i języka historycznym osiągnięciem, podkreśliła jednak, że praktyczne mechanizmy wdrożenia dekretu, w szczególności w dziedzinie edukacji w języku kurdyjskim, nie zostały jeszcze stworzone. W Hasace, Kamiszli i Kobani uczniowie oraz nauczyciele organizują demonstracje przeciwko ograniczeniom nauczania w języku kurdyjskim wprowadzonym przez nowe władze w Damaszku.

Zdaniem Ahmed decentralizacja w Syrii jest błędnie postrzegana jako zagrożenie dla jedności terytorialnej kraju. Oświadczyła, że używanie i nauka kilku języków nie dzielą państwa, lecz wzmacniają kulturę syryjską.

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