Сирийская курдская лидер Ильхам Ахмед на форуме в Эрбиле, Ирак, призвала закрепить права курдской общины в конституции Сирии. Она предупредила, что движение к более централизованной модели государства может усилить напряженность, сообщает The National.

Интеграция курдских сил

Ахмед, которая ранее была высокопоставленной чиновницей курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии, сейчас входит в комитет по внешним связям сирийского парламента. По ее словам, процесс интеграции Сирийских демократических сил в вооруженные силы Сирии существенно продвинулся, но все еще продолжается.

Она заявила, что объединение сил помогло восстановить связи между городами, открыть пограничные переходы и создать условия для большей стабильности после падения режима Башара аль-Асада. В то же время Ахмед отметила, что роль женщин в государственных институтах и процессе принятия решений сокращается, несмотря на процесс интеграции.

Курдский лидер Мазлум Абди в августе в Камышлы заявил о завершении интеграции курдской администрации в государственные институты Сирии. Этот процесс основан на соглашении между Дамаском и Сирийскими демократическими силами, заключенном в январе при посредничестве Вашингтона и Парижа и при поддержке Анкары.

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Язык и децентрализация

В январе президент Ахмад аш-Шара издал указ, предусматривающий признание Навруза национальным праздником, а курдского языка — национальным языком, который можно преподавать в государственных и частных школах районов проживания курдов. Сирийское гражданство также предоставили курдам, которые ранее не имели гражданства.

Ахмед назвала признание курдской идентичности и языка историческим достижением, однако подчеркнула, что практические механизмы реализации указа, в частности в сфере образования на курдском языке, еще не созданы. В Хасаке, Камышлы и Кобани учащиеся и учителя проводят демонстрации против ограничений на преподавание на курдском языке, введенных новой властью в Дамаске.

По мнению Ахмед, децентрализация в Сирии ошибочно воспринимается как угроза территориальному единству страны. Она заявила, что использование и изучение нескольких языков не разделяет государство, а укрепляет сирийскую культуру.

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