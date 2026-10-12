叙利亚库尔德领导人伊尔哈姆·艾哈迈德在伊拉克埃尔比勒举行的一场论坛上呼吁，将库尔德社群的权利写入叙利亚宪法。她警告称，转向更加集中的国家模式可能加剧紧张局势，《国民报》报道。

库尔德武装力量的整合

艾哈迈德此前曾担任叙利亚东北部库尔德自治行政机构的高级官员，目前是叙利亚议会外交关系委员会成员。她表示，将叙利亚民主力量整合进叙利亚武装部队的进程已取得重大进展，但仍在继续。

她称，武装力量的统一有助于恢复城市之间的联系、开放边境口岸，并在巴沙尔·阿萨德政权倒台后为更大的稳定创造条件。与此同时，艾哈迈德指出，尽管整合进程仍在进行，女性在国家机构和决策过程中的作用正在缩小。

库尔德领导人马兹卢姆·阿卜迪8月在卡米什利表示，库尔德行政机构并入叙利亚国家机构的工作已经完成。这一进程以大马士革与叙利亚民主力量之间1月达成的协议为基础，该协议由华盛顿和巴黎斡旋，并得到安卡拉支持。

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语言与权力下放

1月，总统艾哈迈德·沙拉颁布法令，规定承认诺鲁孜节为国家节日，并承认库尔德语为国家语言，可在库尔德人居住地区的公立和私立学校教授。同时，叙利亚还向此前没有国籍的库尔德人授予了叙利亚公民身份。

艾哈迈德称，对库尔德身份和语言的承认是一项历史性成就，但强调该法令的实际执行机制尚未建立，尤其是在库尔德语教育领域。哈塞克、卡米什利和科巴尼的学生与教师正举行示威，反对大马士革新当局实施的限制库尔德语教学措施。

艾哈迈德认为，叙利亚的权力下放被错误地视为对国家领土统一的威胁。她表示，使用和学习多种语言不会分裂国家，反而会加强叙利亚文化。

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