Індонезія заявила, що більше не потребує лісів для вирощування рису — Mongabay

Індонезія заявила, що більше не потребує розширення площ під рис у лісових зонах: за словами спеціального посланця президента з питань клімату та енергетики Хашима Джоджохадикусумо, країна досягла самозабезпечення рисом на три роки раніше від запланованого терміну. Водночас влада не пояснила, як ця заява вплине на масштабні продовольчі та енергетичні проєкти, що вже реалізуються в Папуа й Калімантані, повідомляє Mongabay.

6 жовтня Джоджохадикусумо заявив у Джакарті, що уряд не бачить подальшої потреби розширювати райони вирощування рису в лісових районах і лісових зонах, про які оголошували кілька років тому. Спеціальна посланниця президента з багатосторонніх відносин і міжнародної торгівлі Марі Пангесту сказала, що майбутнє виробництво продовольства та біопалива мають спрямовувати на деградовані землі.

Невизначеність щодо чинних проєктів

Менш ніж за два тижні до цієї заяви Міністерство лісового господарства визначило близько 5,67 млн гектарів лісів у межах карти напрямків використання лісів на 2026 рік як території, для яких можна подавати заявки на дозволи на використання лісу. Зокрема, йдеться про продовольчу безпеку, енергетику та відновлення лісів.

Речник міністерства Рістіанто Прибаді зазначив, що потрібно розрізняти нові плани, які вимагають вирубування лісів, уже розпочаті роботи та нарощування виробництва на наявних сільськогосподарських землях. Він додав, що відомство поки не може сказати, чи всі роботи в Південному Папуа та Центральному Калімантані автоматично припиняться і коли це може статися.

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Екологічні організації закликають уряд підкріпити заяву змінами до указів та іншої політики, що сприяла перетворенню лісів на плантації. За словами представників громадських організацій, державну політику у сферах продовольства, енергетики, лісового господарства та фінансів потрібно узгодити з оголошеним курсом.

Вирубування та класифікація земель

За даними платформи моніторингу Nusantara Atlas, у селах Ванам і Вогікел для рисових полів розчистили близько 11,5 тис. гектарів водно-болотних угідь. Платформа також виявила приблизно 40 тис. гектарів земель, розчищених для вирощування цукрової тростини, переважно у первинних лісах і саванах поблизу кордону з Папуа — Новою Гвінеєю.

У районі Мерауке прокладали 135-кілометрову під’їзну дорогу для запланованих 1 млн гектарів рисових полів. Greenpeace оцінював, що станом на лютий будівництво дороги спричинило майже 7,6 тис. гектарів вирубування лісів. Супутникові знімки, за оцінкою TheTreeMap, свідчать, що коридор дороги вже відкрито по всій довжині, хоча покриття там ще немає.

Окремим питанням лишається визначення понять «лісові райони» та «деградовані землі». У 2025 році міністерський указ №591 перевів 486 939 гектарів у Мерауке, Бовен-Дігоелі та Маппі зі статусу лісового фонду до категорії земель поза ним. Просторовий аналіз TheTreeMap показав, що ця територія містить майже 300 тис. гектарів первинних лісів із суцільним пологом, а також насадження мелалеуки та інші водно-болотні угіддя.

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