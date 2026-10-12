印度尼西亚表示，不再需要在森林区域扩大水稻种植面积：总统气候与能源问题特别代表哈希姆·乔约哈迪库苏莫称，该国比原计划提前三年实现了大米自给自足。与此同时，当局没有说明这一声明将如何影响已在巴布亚和加里曼丹实施的大型粮食和能源项目，Mongabay报道。

10月6日，乔约哈迪库苏莫在雅加达表示，政府认为没有进一步扩大数年前宣布的森林地区和森林地带水稻种植区的必要。总统多边关系与国际贸易特别代表玛丽·潘格斯图表示，未来的粮食和生物燃料生产应转向退化土地。

现有项目的不确定性

在这一声明发布前不到两周，林业部在2026年森林利用方向图中划定约567万公顷森林，作为可申请森林利用许可的区域。其中包括粮食安全、能源和森林恢复项目。

该部发言人里斯蒂安托·普里巴迪指出，有必要区分需要砍伐森林的新计划、已经启动的工程以及在现有农业用地上扩大生产。他补充说，该部门目前还无法说明南巴布亚和中加里曼丹的所有工程是否会自动停止，以及这可能会在何时发生。

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环保组织呼吁政府通过修改法令及其他曾推动将森林转变为种植园的政策来支持这一声明。民间组织代表表示，国家在粮食、能源、林业和财政领域的政策需要与已宣布的方针保持一致。

森林砍伐与土地分类

根据监测平台Nusantara Atlas的数据，瓦南和沃吉克尔村约1.15万公顷湿地被清理用于建设稻田。该平台还发现约4万公顷土地被清理用于种植甘蔗，主要位于靠近巴布亚新几内亚边境的原始森林和稀树草原。

在梅劳克地区，当局正在修建一条135公里长的连接道路，以服务计划建设的100万公顷稻田。绿色和平组织估计，截至2月，道路建设已导致近7600公顷森林被砍伐。TheTreeMap根据卫星图像评估称，道路走廊已沿全线开通，但尚未铺设路面。

“森林地区”和“退化土地”的定义仍是一个单独的问题。2025年，第591号部长令将梅劳克、博文迪古尔和马皮的486939公顷土地从森林基金地位转入森林基金以外的土地类别。TheTreeMap的空间分析显示，该区域包括近30万公顷树冠连续的原始森林，以及白千层林和其他湿地。

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