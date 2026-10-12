Indonezja oświadczyła, że nie potrzebuje już rozszerzać obszarów uprawy ryżu na strefy leśne: według specjalnego wysłannika prezydenta ds. klimatu i energii Hashima Djojohadikusumo kraj osiągnął samowystarczalność w produkcji ryżu trzy lata przed planowanym terminem. Jednocześnie władze nie wyjaśniły, jak to oświadczenie wpłynie na wielkoskalowe projekty żywnościowe i energetyczne, które są już realizowane w Papui i Kalimantanie, podaje Mongabay.

6 października Djojohadikusumo powiedział w Dżakarcie, że rząd nie widzi dalszej potrzeby rozszerzania obszarów uprawy ryżu w regionach leśnych i strefach leśnych ogłoszonych kilka lat temu. Specjalna wysłanniczka prezydenta ds. stosunków wielostronnych i handlu międzynarodowego Mari Pangestu stwierdziła, że przyszłą produkcję żywności i biopaliw należy kierować na zdegradowane grunty.

Niepewność dotycząca realizowanych projektów

Niecałe dwa tygodnie przed tym oświadczeniem Ministerstwo Leśnictwa wyznaczyło około 5,67 mln hektarów lasów na mapie kierunków wykorzystania lasów na 2026 rok jako tereny, dla których można składać wnioski o zezwolenia na wykorzystanie lasu. Dotyczy to w szczególności bezpieczeństwa żywnościowego, energetyki i odtwarzania lasów.

Rzecznik ministerstwa Ristianto Pribadi zaznaczył, że należy rozróżniać nowe plany wymagające wycinki lasów, prace już rozpoczęte oraz zwiększanie produkcji na istniejących gruntach rolnych. Dodał, że resort nie może jeszcze powiedzieć, czy wszystkie prace w Papui Południowej i Kalimantanie Środkowym automatycznie się zakończą oraz kiedy mogłoby to nastąpić.

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Organizacje ekologiczne wzywają rząd, aby poparł to oświadczenie zmianami w dekretach i innej polityce, która sprzyjała przekształcaniu lasów w plantacje. Według przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego polityka państwa w dziedzinach żywności, energii, leśnictwa i finansów powinna zostać dostosowana do ogłoszonego kursu.

Wycinka lasów i klasyfikacja gruntów

Według platformy monitorującej Nusantara Atlas we wsiach Wanam i Wogikel pod pola ryżowe oczyszczono około 11,5 tys. hektarów terenów podmokłych. Platforma wykryła także około 40 tys. hektarów gruntów oczyszczonych pod uprawę trzciny cukrowej, głównie w lasach pierwotnych i sawannach w pobliżu granicy z Papuą-Nową Gwineą.

W rejonie Merauke budowano 135-kilometrową drogę dojazdową dla planowanych 1 mln hektarów pól ryżowych. Greenpeace szacował, że według stanu na luty budowa drogi spowodowała wylesienie niemal 7,6 tys. hektarów. Zdjęcia satelitarne, według oceny TheTreeMap, wskazują, że korytarz drogowy został już otwarty na całej długości, choć nawierzchni tam jeszcze nie ma.

Osobną kwestią pozostaje definicja pojęć „regiony leśne” i „zdegradowane grunty”. W 2025 roku dekret ministerialny nr 591 przeniósł 486 939 hektarów w Merauke, Boven Digoel i Mappi ze statusu funduszu leśnego do kategorii gruntów poza nim. Analiza przestrzenna TheTreeMap wykazała, że obszar ten obejmuje niemal 300 tys. hektarów lasów pierwotnych o zwartym sklepieniu, a także zadrzewienia melaleuki i inne tereny podmokłe.

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