Индонезия заявила, что больше не нуждается в расширении площадей под рис в лесных зонах: по словам специального посланника президента по вопросам климата и энергетики Хашима Джоджохадикусумо, страна достигла самообеспеченности рисом на три года раньше запланированного срока. В то же время власти не объяснили, как это заявление повлияет на масштабные продовольственные и энергетические проекты, уже реализуемые в Папуа и Калимантане, сообщает Mongabay.

6 октября Джоджохадикусумо заявил в Джакарте, что правительство не видит дальнейшей необходимости расширять районы выращивания риса в лесных районах и лесных зонах, о которых было объявлено несколько лет назад. Специальный посланник президента по многосторонним отношениям и международной торговле Мари Пангесту сказала, что будущее производство продовольствия и биотоплива следует направлять на деградированные земли.

Неопределенность относительно действующих проектов

Менее чем за две недели до этого заявления Министерство лесного хозяйства определило около 5,67 млн гектаров лесов в рамках карты направлений использования лесов на 2026 год как территории, для которых можно подавать заявки на разрешения на использование лесов. В частности, речь идет о продовольственной безопасности, энергетике и восстановлении лесов.

Представитель министерства Ристианто Прибади отметил, что необходимо различать новые планы, требующие вырубки лесов, уже начатые работы и наращивание производства на существующих сельскохозяйственных землях. Он добавил, что ведомство пока не может сказать, все ли работы в Южном Папуа и Центральном Калимантане автоматически прекратятся и когда это может произойти.

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Экологические организации призывают правительство подкрепить заявление изменениями в указах и другой политике, способствовавшей превращению лесов в плантации. По словам представителей организаций гражданского общества, государственную политику в сферах продовольствия, энергетики, лесного хозяйства и финансов необходимо согласовать с объявленным курсом.

Вырубка лесов и классификация земель

По данным платформы мониторинга Nusantara Atlas, в деревнях Ванам и Вогикел для рисовых полей расчистили около 11,5 тыс. гектаров водно-болотных угодий. Платформа также выявила примерно 40 тыс. гектаров земель, расчищенных для выращивания сахарного тростника, преимущественно в первичных лесах и саваннах вблизи границы с Папуа — Новой Гвинеей.

В районе Мерауке прокладывали 135-километровую подъездную дорогу для запланированных 1 млн гектаров рисовых полей. Greenpeace оценивал, что по состоянию на февраль строительство дороги привело к вырубке почти 7,6 тыс. гектаров леса. Спутниковые снимки, по оценке TheTreeMap, свидетельствуют, что дорожный коридор уже открыт по всей длине, хотя покрытия там еще нет.

Отдельным вопросом остается определение понятий «лесные районы» и «деградированные земли». В 2025 году министерский указ №591 перевел 486 939 гектаров в Мерауке, Бовен-Дигоэле и Маппи из статуса лесного фонда в категорию земель за его пределами. Пространственный анализ TheTreeMap показал, что эта территория включает почти 300 тыс. гектаров первичных лесов со сплошным пологом, а также насаждения мелалеуки и другие водно-болотные угодья.

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