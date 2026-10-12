胡塞武装对沙特阿拉伯利雅得哈立德国王国际机场和艾卜哈机场发动的一系列袭击已造成至少20人死亡。死者包括该国公民和外国人，另有数百人受伤，《国民报》报道。

袭击受害者

周六针对哈立德国王国际机场的袭击造成4名沙特人和8名外国公民死亡。随后，一名印度公民因伤势过重死亡，这次袭击的死亡人数上升至13人。周六的袭击造成300多人受伤。

在周日另一起袭击中，一名巴基斯坦公民死亡，另有11人受伤。外国受害者包括两名孟加拉国公民，以及美国、埃及、约旦、叙利亚、巴勒斯坦和苏丹公民。

死者中包括沙特国家航空公司Saudia的飞行员哈穆德·阿里·阿尔-卡尔塔米。他是周四利雅得机场遭袭时死亡的三名沙特公民之一。该航空公司确认其死亡，沙特当局则表示机场基础设施和一架Saudia飞机遭到击中。

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埃及外交部表示，28岁的flynas空乘人员阿扎·拉姆齐因周六袭击中受的伤死亡。叙利亚驻利雅得大使馆也确认，居住在沙特阿拉伯的寡妇、四个孩子的母亲布泰娜·艾哈迈德·乌韦达死亡。

利雅得机场关闭

沙特国家电视台画面显示，朝圣者在前往麦加和麦地那之前正在登机口附近等候。一次强烈闪光后，人们开始逃跑，部分屋顶可能发生坍塌。

袭击后，哈立德国王国际机场关闭。沙特阿拉伯民航总局将该机场暂停运营的期限延长至周二午夜。

这些袭击标志着也门战争升级。利雅得长期以来一直向国际公认的政府提供军事支持，以协助其对抗胡塞武装。

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