Не менее 20 человек погибли в результате серии атак хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Среди погибших есть граждане страны и иностранцы, а сотни людей получили ранения, сообщает The National.

Жертвы атак

Во время атаки на международный аэропорт имени короля Халида в субботу погибли четверо саудовцев и восемь иностранных граждан. Позднее число погибших в результате этого удара выросло до 13, когда от полученных ранений умер гражданин Индии. Более 300 человек получили ранения во время субботней атаки.

В отдельной атаке в воскресенье погиб гражданин Пакистана, еще 11 человек получили ранения. Среди иностранных жертв были двое граждан Бангладеш, а также граждане США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана.

Среди погибших был пилот национального перевозчика Saudia Хамуд Али Аль-Кальтами. Он был одним из трех граждан Саудовской Аравии, погибших во время атаки на аэропорт Эр-Рияда в четверг. Авиакомпания подтвердила его смерть, а власти Саудовской Аравии заявили о поражении аэропортовой инфраструктуры и самолета Saudia.

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От ранений, полученных во время субботней атаки, умерла 28-летняя бортпроводница flynas Азза Рамзи, сообщило Министерство иностранных дел Египта. Посольство Сирии в Эр-Рияде также подтвердило гибель Бутайны Ахмад Увейды — вдовы и матери четырех детей, проживавшей в Саудовской Аравии.

Аэропорт Эр-Рияда закрыли

На видео саудовского государственного телевидения видны паломники, ожидавшие у выхода на посадку перед поездкой в Мекку и Медину. После яркой вспышки люди начали убегать, а часть крыши, вероятно, обрушилась.

После атаки международный аэропорт имени короля Халида закрыли. Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии продлило приостановку его работы до полуночи вторника.

Атаки стали эскалацией войны в Йемене, где Эр-Рияд давно оказывает военную поддержку международно признанному правительству в его борьбе против хуситов.

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