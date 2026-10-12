Кіпр оголосив три поправки до законопроєкту про пенсійну реформу — Cyprus Mail

На Кіпрі після засідання консультативного органу з питань праці оголосили три поправки до законопроєкту про пенсійну реформу. Міністр праці Марінос Мусіуттас назвав зміни кроком уперед, повідомляє Cyprus Mail.

Виплати протягом трьох років

Поправки передбачають, що підвищення пенсій виплачуватимуть протягом трьох років, а не п’яти. У перший та другий роки пенсіонери отримуватимуть по 30% суми підвищення, у третій — решту 40%.

Також пропонується продовжити перехідний період із п’яти до 15 років. За словами міністра, довший перехідний період має збалансувати труднощі, пов’язані зі скороченням строку виплати повного підвищення пенсій.

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Пенсії для вдів та людей з інвалідністю

Ще одна зміна стосується поліпшення умов для отримання пенсій вдів і пенсій по інвалідності. Мусіуттас заявив, що ці положення також дадуть змогу забезпечити кращі виплати вдовам і людям з інвалідністю.

Уряд планує запровадити нову систему з 1 січня 2027 року за умови, що парламент ухвалить законопроєкт до кінця 2026 року. Документ мають найближчим часом подати на розгляд кабінету міністрів, а згодом — парламенту. Міністр додав, що консультації із соціальними партнерами можуть тривати і після внесення законопроєкту до парламенту.

Окремо держава та соціальні партнери обговорюють другий напрям пенсійної реформи — інвестиційну політику. За словами Мусіуттаса, відповідного законопроєкту наразі немає, а сторони прагнуть досягти домовленості.

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