На Кипре после заседания консультативного органа по вопросам труда объявили о трех поправках к законопроекту о пенсионной реформе. Министр труда Маринос Мусиуттас назвал изменения шагом вперед, сообщает Cyprus Mail.

Выплаты в течение трех лет

Поправки предусматривают, что повышение пенсий будут выплачивать в течение трех лет, а не пяти. В первый и второй годы пенсионеры будут получать по 30% суммы повышения, а в третий — оставшиеся 40%.

Также предлагается продлить переходный период с пяти до 15 лет. По словам министра, более длительный переходный период должен сбалансировать трудности, связанные с сокращением срока выплаты полного повышения пенсий.

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Пенсии для вдов и людей с инвалидностью

Еще одно изменение касается улучшения условий для получения пенсий вдов и пенсий по инвалидности. Мусиуттас заявил, что эти положения также позволят обеспечить более высокие выплаты вдовам и людям с инвалидностью.

Правительство планирует ввести новую систему с 1 января 2027 года при условии, что парламент примет законопроект до конца 2026 года. Документ должны в ближайшее время представить на рассмотрение кабинета министров, а затем — парламенту. Министр добавил, что консультации с социальными партнерами могут продолжаться и после внесения законопроекта в парламент.

Отдельно государство и социальные партнеры обсуждают второе направление пенсионной реформы — инвестиционную политику. По словам Мусиуттаса, соответствующего законопроекта в настоящее время нет, а стороны стремятся достичь договоренности.

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