塞浦路斯在劳动问题咨询机构会议后宣布对养老金改革法案作出三项修正。劳工部长马里诺斯·穆西乌塔斯称，这些变化是向前迈出的一步，据《Cyprus Mail》报道。

分三年支付

修正案规定，养老金上调部分将在三年内发放，而非五年。第一年和第二年，养老金领取者每年将获得上调金额的30%，第三年获得剩余的40%。

此外，还提议将过渡期从五年延长至15年。部长表示，更长的过渡期旨在平衡缩短全额支付养老金上调部分期限所带来的困难。

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寡妇和残障人士的养老金

另一项变化涉及改善领取寡妇养老金和残障养老金的条件。穆西乌塔斯表示，这些规定还将能够为寡妇和残障人士提供更好的养老金待遇。

政府计划自2027年1月1日起实施新制度，前提是议会在2026年底前通过该法案。该文件近期将提交内阁审议，随后提交议会。部长补充说，即使法案提交议会后，与社会伙伴的磋商也可能继续进行。

此外，国家和社会伙伴正在讨论养老金改革的第二个方向——投资政策。穆西乌塔斯表示，目前尚无相应法案，各方正寻求达成协议。

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