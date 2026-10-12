Na Cyprze ogłoszono trzy poprawki do projektu ustawy o reformie emerytalnej po posiedzeniu organu doradczego ds. pracy. Minister pracy Marinos Mousiouttas nazwał zmiany krokiem naprzód, informuje Cyprus Mail.

Wypłaty przez trzy lata

Poprawki przewidują, że podwyżki emerytur będą wypłacane przez trzy lata, a nie przez pięć. W pierwszym i drugim roku emeryci otrzymają po 30% kwoty podwyżki, a w trzecim roku — pozostałe 40%.

Proponuje się również wydłużenie okresu przejściowego z pięciu do 15 lat. Według ministra dłuższy okres przejściowy ma zrównoważyć trudności związane ze skróceniem okresu wypłaty pełnej podwyżki emerytur.

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Emerytury dla wdów i osób z niepełnosprawnościami

Kolejna zmiana dotyczy poprawy warunków otrzymywania emerytur dla wdów oraz rent z tytułu niezdolności do pracy. Mousiouttas oświadczył, że przepisy te pozwolą również zapewnić lepsze świadczenia wdowom i osobom z niepełnosprawnościami.

Rząd planuje wprowadzić nowy system od 1 stycznia 2027 roku, pod warunkiem że parlament uchwali projekt ustawy do końca 2026 roku. Dokument ma wkrótce zostać przedłożony do rozpatrzenia przez gabinet ministrów, a następnie parlament. Minister dodał, że konsultacje z partnerami społecznymi mogą trwać także po wniesieniu projektu ustawy do parlamentu.

Osobno państwo i partnerzy społeczni omawiają drugi kierunek reformy emerytalnej — politykę inwestycyjną. Według Mousiouttasa obecnie nie ma odpowiedniego projektu ustawy, a strony dążą do osiągnięcia porozumienia.

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