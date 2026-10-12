ВМС США замовили 494 ракети Blackbeard для винищувачів — South China Morning Post

За даними US Naval Institute (USNI), ВМС США замовили 50 передсерійних гіперзвукових ракет Blackbeard у червні та ще 444 у вересні. Ракету, яку розробляє каліфорнійська оборонна компанія Castelion, планують застосовувати з палубних винищувачів F/A-18E/F Super Hornet. Про це повідомляє South China Morning Post.

Blackbeard призначена для ураження кораблів і наземних цілей та має розвивати швидкість понад п’ять швидкостей звуку. Її розробляють із наголосом на відносно невисоку вартість і масове виробництво. За прогнозами ВМС США, середня валова ціна однієї ракети у 2028–2031 фінансових роках становитиме близько 385 тисяч доларів.

Плани масових закупівель

У травні Пентагон звернувся до Конгресу по дозвіл і фінансування для придбання понад 12 тисяч Blackbeard протягом п’яти років для різних видів збройних сил. Для порівняння, вартість більшої протикорабельної ракети LRASM виробництва Lockheed Martin у бюджетних документах ВПС США на 2024 фінансовий рік оцінювали приблизно у 3,25 млн доларів за одиницю.

Експерти вважають, що нижча ціна Blackbeard може дозволити США сформувати більші запаси таких боєприпасів. Масовані пуски потенційно змушували б кораблі Китаю витрачати ракети-перехоплювачі, водночас створюючи умови для ударів важчими протикорабельними ракетами.

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Можливості та обмеження

За даними USNI News, у вересні F/A-18E/F Super Hornet продемонстрував можливість нести дві Blackbeard, а ВМС США мають намір довести це навантаження до чотирьох ракет на літак. US Naval Institute повідомляв, що флот прагне отримати початкову оперативну спроможність уже цього року, хоча бюджетні прогнози та заява Castelion у квітні вказували на 2027 рік.

Експерти, опитані виданням, по-різному оцінюють потенціал ракети. Засновник дослідницької компанії Perceptum Тімоті Гіт вважає, що Blackbeard може уражати радари, які підтримують системи протиповітряної оборони. Директор Азійської програми аналітичного центру Defence Priorities Лайл Голдстайн припустив, що швидкісний удар може самостійно вивести корабель із бою. Водночас ефективну дальність ракети та її здатність уражати рухомі кораблі публічно ще не демонстрували.

Серед головних обмежень називають уразливість американських авіаносців і палубної авіації поблизу Тайваню. На думку Гіта, атаки Пекіна можуть змусити авіаносці США відійти на відстань, за якої цілі можуть опинитися поза радіусом дії Blackbeard.

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