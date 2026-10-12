По данным US Naval Institute (USNI), ВМС США заказали 50 предсерийных гиперзвуковых ракет Blackbeard в июне и еще 444 в сентябре. Ракету, которую разрабатывает калифорнийская оборонная компания Castelion, планируют применять с палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Об этом сообщает South China Morning Post.

Blackbeard предназначена для поражения кораблей и наземных целей и должна развивать скорость более пяти скоростей звука. Ее разрабатывают с упором на относительно низкую стоимость и массовое производство. Согласно прогнозам ВМС США, средняя валовая цена одной ракеты в 2028–2031 финансовых годах составит около 385 тысяч долларов.

Планы массовых закупок

В мае Пентагон обратился к Конгрессу за разрешением и финансированием для приобретения более 12 тысяч Blackbeard в течение пяти лет для различных видов вооруженных сил. Для сравнения, стоимость более крупной противокорабельной ракеты LRASM производства Lockheed Martin в бюджетных документах ВВС США на 2024 финансовый год оценивалась примерно в 3,25 млн долларов за единицу.

Эксперты считают, что более низкая цена Blackbeard может позволить США сформировать большие запасы таких боеприпасов. Массированные пуски потенциально вынуждали бы корабли Китая расходовать ракеты-перехватчики, одновременно создавая условия для ударов более тяжелыми противокорабельными ракетами.

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Возможности и ограничения

По данным USNI News, в сентябре F/A-18E/F Super Hornet продемонстрировал возможность нести две Blackbeard, а ВМС США намерены довести эту нагрузку до четырех ракет на самолет. US Naval Institute сообщал, что флот стремится получить начальную оперативную способность уже в этом году, хотя бюджетные прогнозы и заявление Castelion в апреле указывали на 2027 год.

Эксперты, опрошенные изданием, по-разному оценивают потенциал ракеты. Основатель исследовательской компании Perceptum Тимоти Хит считает, что Blackbeard может поражать радары, поддерживающие системы противовоздушной обороны. Директор Азиатской программы аналитического центра Defence Priorities Лайл Голдстайн предположил, что скоростной удар может самостоятельно вывести корабль из строя. В то же время эффективная дальность ракеты и ее способность поражать движущиеся корабли публично еще не демонстрировались.

Среди главных ограничений называют уязвимость американских авианосцев и палубной авиации вблизи Тайваня. По мнению Хита, атаки Пекина могут вынудить авианосцы США отойти на расстояние, при котором цели могут оказаться вне радиуса действия Blackbeard.

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