据美国海军研究所（USNI）消息，美国海军6月订购了50枚“黑胡子”高超音速导弹的预生产型，9月又订购了444枚。这款由加州防务公司Castelion研发的导弹，计划由舰载F/A-18E/F“超级大黄蜂”战斗机使用。据《南华早报》报道。

“黑胡子”旨在打击舰艇和地面目标，速度将超过5倍音速。该导弹的研发重点是相对较低的成本和大规模生产。按照美国海军的预测，在2028至2031财年，一枚导弹的平均总价将约为38.5万美元。

大规模采购计划

5月，五角大楼向国会寻求批准和资金，以便在五年内为不同军种采购超过1.2万枚“黑胡子”导弹。作为对比，洛克希德·马丁生产的更大型LRASM反舰导弹，在美国空军2024财年预算文件中估价约为每枚325万美元。

专家认为，“黑胡子”较低的价格可能使美国能够储备更多此类弹药。大规模发射可能迫使中国舰艇消耗拦截导弹，同时为使用更重型反舰导弹实施打击创造条件。

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能力与限制

据USNI News报道，9月，一架F/A-18E/F“超级大黄蜂”展示了携带两枚“黑胡子”导弹的能力，美国海军打算将这一载荷提高至每架飞机4枚导弹。美国海军研究所曾报道称，舰队力争最早在今年获得初始作战能力，尽管预算预测以及Castelion在4月的声明指向2027年。

接受该报采访的专家对这款导弹的潜力评价不一。研究公司Perceptum创始人蒂莫西·希思认为，“黑胡子”能够打击为防空系统提供支持的雷达。智库Defence Priorities亚洲项目主任莱尔·戈德斯坦则推测，一次高速打击本身就可能使一艘舰艇丧失作战能力。与此同时，该导弹的有效射程及其打击移动舰艇的能力尚未公开展示。

主要限制之一是美国航母及舰载航空兵在台湾附近的脆弱性。希思认为，北京的攻击可能迫使美国航母后撤至目标可能超出“黑胡子”射程的距离。

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