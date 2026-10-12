Według US Naval Institute (USNI), Marynarka Wojenna USA zamówiła w czerwcu 50 przedseryjnych hipersonicznych rakiet Blackbeard, a we wrześniu kolejne 444. Rakieta, rozwijana przez kalifornijską firmę zbrojeniową Castelion, ma być wykorzystywana z pokładowych myśliwców F/A-18E/F Super Hornet. Informuje o tym South China Morning Post.

Blackbeard jest przeznaczona do rażenia okrętów i celów naziemnych oraz ma osiągać prędkość ponad pięciokrotnie większą od prędkości dźwięku. Jest rozwijana z naciskiem na relatywnie niski koszt i masową produkcję. Według prognoz Marynarki Wojennej USA średnia cena brutto jednej rakiety w latach budżetowych 2028–2031 wyniesie około 385 tys. dolarów.

Plany masowych zakupów

W maju Pentagon zwrócił się do Kongresu o zgodę i finansowanie zakupu ponad 12 tys. rakiet Blackbeard w ciągu pięciu lat dla różnych rodzajów sił zbrojnych. Dla porównania koszt większej przeciwokrętowej rakiety LRASM produkowanej przez Lockheed Martin oszacowano w dokumentach budżetowych Sił Powietrznych USA na rok budżetowy 2024 na około 3,25 mln dolarów za sztukę.

Eksperci uważają, że niższa cena Blackbeard może pozwolić Stanom Zjednoczonym zgromadzić większe zapasy takiej amunicji. Masowe odpalenia mogłyby potencjalnie zmuszać chińskie okręty do zużywania rakiet przechwytujących, jednocześnie stwarzając warunki do uderzeń cięższymi rakietami przeciwokrętowymi.

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Możliwości i ograniczenia

Według USNI News, we wrześniu F/A-18E/F Super Hornet zademonstrował możliwość przenoszenia dwóch rakiet Blackbeard, a Marynarka Wojenna USA zamierza zwiększyć to uzbrojenie do czterech rakiet na samolot. US Naval Institute informował, że flota dąży do osiągnięcia wstępnej gotowości operacyjnej już w tym roku, choć prognozy budżetowe i oświadczenie Castelion z kwietnia wskazywały na 2027 rok.

Eksperci ankietowani przez publikację różnie oceniają potencjał rakiety. Założyciel firmy badawczej Perceptum Timothy Heath uważa, że Blackbeard może razić radary wspierające systemy obrony powietrznej. Lyle Goldstein, dyrektor Programu Azjatyckiego w ośrodku analitycznym Defence Priorities, przypuszcza, że szybkie uderzenie może samo wyłączyć okręt z walki. Jednocześnie skuteczny zasięg rakiety oraz jej zdolność do rażenia poruszających się okrętów nie zostały jeszcze publicznie zademonstrowane.

Wśród głównych ograniczeń wymienia się podatność amerykańskich lotniskowców i lotnictwa pokładowego w pobliżu Tajwanu. Zdaniem Heatha ataki Pekinu mogą zmusić amerykańskie lotniskowce do wycofania się na odległość, przy której cele mogą znaleźć się poza zasięgiem Blackbeard.

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