在波兰，赫尔辛基人权基金会已向行政法院提起诉讼，挑战司法部拒绝提供有关囚犯再犯风险评估系统运作数据的决定。据RMF24报道，该系统可能影响是否允许被判刑者暂时离开刑罚执行机构，以及是否对其予以假释的决定。

用于评估被判刑者的自动报告

所涉系统为深化再犯风险评估系统，即PSORR。据《Rzeczpospolita》报道，该程序会自动生成一份报告，旨在使犯罪学社会预测更加客观；此前，这项预测由监狱教育人员编写。司法部副部长玛丽亚·艾哈特在该方案实施后称其为“迈向未来的一跃”。

与此同时，接受《Rzeczpospolita》采访的专家指出，该系统的透明度不足。赫尔辛基人权基金会代表马尔钦·沃尔内表示，能够影响被判刑者处境的工具必须以数据为基础，接受测试和定期评估，其结果也应可供核查。

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要求提供代码和评估标准

2025年12月，该基金会向司法部长瓦尔德马尔·茹雷克提出请求，要求提供PSORR的源代码、该程序考虑的因素清单、这些因素的权重，以及在开发该系统时使用的专家意见。司法部予以拒绝，随后该基金会向行政法院提出申诉。

奥波莱地区法院第四监狱部门负责人托马什·古米尼亚克表示，该系统的报告对法院不具有约束力，应对其进行批判性评估。他提到一些案例：系统给出负面预测，而刑罚执行机构的负责人作出了正面意见。来自卡托维兹的律师莫妮卡·戈尔若内赫也质疑20%至100%的再犯风险评估量表，并表示她代理的部分囚犯，在她看来再次犯罪的风险为零。

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