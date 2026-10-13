在印度尼西亚，新任国家警察总长苏尤迪·阿里奥·塞托上任两天后启动了大规模人事调整。10月3日，70名高级和中级警官获得晋升或新任命，另有18人的职责范围被调整。据Channel NewsAsia报道。

苏尤迪·阿里奥·塞托于10月1日在总统普拉博沃·苏比安托见证下宣誓就职。他表示，计划让警察更加关注社会需求。10月5日，该部门公布了新口号Polisi Bersama Masyarakat——“警察与社会同行”。

关键部门的变动

廖内群岛警察局长阿塞普·萨夫鲁丁被任命为国家刑事调查局局长。前雅加达警察局长阿塞普·埃迪·苏赫里出任国家警察总监察局局长，廖内省警察局长赫里·赫尔亚万则被任命负责公共安全与秩序。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此次轮调涉及19名省级警察局长，其中包括雅加达、爪哇数个高人口密度省份以及苏门答腊和苏拉威西的负责人。苏尤迪还更换了反恐部门Densus 88的负责人，并任命了一名新的网络犯罪主管。

专家评估

总部位于雅加达的安全与战略研究所分析师班邦·鲁克明托表示，衡量改革的真正指标将是执法人员在与公民互动时的表现。他认为，只有人事调整能够推动服务文化和警方工作质量发生改变，才具有意义。

人权组织KontraS的数据显示，2025年7月至2026年6月期间，印度尼西亚记录了561起警察暴力事件。接受该媒体采访的专家强调，有必要加强指挥官问责、对公民投诉的回应、对人权的尊重，以及对过度使用武力的监督。他们认为，苏尤迪履职的前100天将显示，这些人事决定是否会给警方带来更深层次的改变。

关注我们在