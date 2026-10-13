В Индонезии новый глава Национальной полиции Суюди Арио Сето через два дня после вступления в должность начал масштабные кадровые перестановки. 3 октября 70 старших и средних офицеров получили повышения или новые назначения, еще у 18 изменился круг обязанностей. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Суюди Арио Сето, который принес присягу 1 октября в присутствии президента Прабово Субианто, заявил о намерении сделать полицию более внимательной к потребностям общества. 5 октября ведомство представило новый лозунг Polisi Bersama Masyarakat — «Полиция вместе с обществом».

Изменения в ключевых подразделениях

Начальник полиции островов Риау Асеп Сафрудин был назначен руководителем Национального агентства уголовных расследований. Бывший глава полиции Джакарты Асеп Эди Сухери стал начальником Генеральной инспекции Национальной полиции, а начальник полиции провинции Риау Херри Херъяван был назначен ответственным за общественную безопасность и порядок.

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Ротации затронули 19 начальников провинциальной полиции, в том числе руководителей в Джакарте, нескольких густонаселенных провинциях Явы, а также на Суматре и Сулавеси. Суюди также сменил главу антитеррористического подразделения Densus 88 и назначил нового директора по киберпреступности.

Оценки экспертов

Аналитик базирующегося в Джакарте Института исследований безопасности и стратегических исследований Бамбанг Рукминто заявил, что настоящим показателем изменений станет поведение правоохранителей во взаимодействии с гражданами. По его мнению, кадровые перестановки будут иметь значение, если они помогут изменить культуру службы и качество работы полиции.

По данным правозащитной организации KontraS, с июля 2025 года по июнь 2026 года в Индонезии зафиксировали 561 инцидент полицейского насилия. Опрошенные изданием эксперты подчеркнули необходимость усилить подотчетность командиров, реагирование на жалобы граждан, соблюдение прав человека и контроль над чрезмерным применением силы. Они считают, что первые 100 дней работы Суюди покажут, приведут ли кадровые решения к более глубоким изменениям в полиции.

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