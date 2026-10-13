Очільник поліції Індонезії провів 70 призначень і підвищень — Channel NewsAsia

В Індонезії новий очільник Національної поліції Суюді Аріо Сето через два дні після вступу на посаду розпочав масштабні кадрові перестановки. 3 жовтня 70 старших і середніх офіцерів отримали підвищення або нові призначення, ще 18 змінили коло обов’язків. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Суюді Аріо Сето, який склав присягу 1 жовтня за участю президента Прабово Субіанто, заявив про намір зробити поліцію уважнішою до потреб суспільства. 5 жовтня відомство представило нове гасло Polisi Bersama Masyarakat — «Поліція разом із суспільством».

Зміни у ключових підрозділах

Начальника поліції островів Ріау Асепа Сафрудіна призначили керівником Національного агентства кримінальних розслідувань. Колишній очільник поліції Джакарти Асеп Еді Сухері став начальником Генеральної інспекції Національної поліції, а начальника поліції провінції Ріау Геррі Гер’явана призначили відповідальним за громадську безпеку й порядок.

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Ротації торкнулися 19 начальників провінційної поліції, зокрема керівників у Джакарті, кількох густонаселених провінціях Яви, а також у Суматрі й Сулавесі. Суюді також змінив керівника антитерористичного підрозділу Densus 88 і призначив нового директора з кіберзлочинності.

Оцінки експертів

Аналітик джакартського Інституту досліджень безпеки та стратегічних досліджень Бамбанг Рукмінто заявив, що справжнім показником змін стане поведінка правоохоронців у взаємодії з громадянами. На його думку, кадрові перестановки матимуть значення, якщо сприятимуть зміні культури служби та якості роботи поліції.

За даними правозахисної організації KontraS, у липні 2025 року — червні 2026 року в Індонезії зафіксували 561 інцидент поліцейського насильства. Експерти, опитані виданням, наголосили на потребі посилити підзвітність командирів, реагування на скарги громадян, дотримання прав людини та контроль за надмірним застосуванням сили. Вони вважають, що перші 100 днів роботи Суюді покажуть, чи кадрові рішення приведуть до глибших змін у поліції.

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