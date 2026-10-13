W Indonezji nowy szef Policji Narodowej Suyudi Ario Seto rozpoczął szeroko zakrojone zmiany kadrowe dwa dni po objęciu stanowiska. 3 października 70 wyższych i średnich rangą funkcjonariuszy otrzymało awanse lub nowe nominacje, a kolejnym 18 zmieniono zakres obowiązków. Poinformowała o tym Channel NewsAsia.

Suyudi Ario Seto, który złożył przysięgę 1 października w obecności prezydenta Prabowo Subianto, zadeklarował zamiar uczynienia policji bardziej uważną na potrzeby społeczeństwa. 5 października resort przedstawił nowe hasło Polisi Bersama Masyarakat — „Policja razem ze społeczeństwem”.

Zmiany w kluczowych jednostkach

Szef policji Wysp Riau, Asep Safrudin, został mianowany szefem Narodowej Agencji Śledczej. Były szef policji Dżakarty Asep Edi Suheri został szefem Generalnego Inspektoratu Policji Narodowej, natomiast szef policji prowincji Riau Herry Heryawan został wyznaczony do spraw bezpieczeństwa publicznego i porządku.

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Rotacje objęły 19 szefów policji prowincjonalnej, w tym kierowników w Dżakarcie, kilku gęsto zaludnionych prowincjach Jawy, a także na Sumatrze i Sulawesi. Suyudi zmienił również szefa jednostki antyterrorystycznej Densus 88 i mianował nowego dyrektora ds. cyberprzestępczości.

Oceny ekspertów

Analityk działającego w Dżakarcie Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem i Studiami Strategicznymi Bambang Rukminto oświadczył, że rzeczywistym wskaźnikiem zmian będzie zachowanie funkcjonariuszy w kontaktach z obywatelami. Jego zdaniem zmiany kadrowe będą miały znaczenie, jeśli przyczynią się do zmiany kultury służby i jakości pracy policji.

Według organizacji praw człowieka KontraS, od lipca 2025 roku do czerwca 2026 roku w Indonezji odnotowano 561 incydentów przemocy policyjnej. Eksperci, z którymi rozmawiało wydanie, podkreślili potrzebę wzmocnienia odpowiedzialności dowódców, reagowania na skargi obywateli, przestrzegania praw człowieka oraz kontroli nad nadmiernym użyciem siły. Uważają oni, że pierwsze 100 dni pracy Suyudiego pokaże, czy decyzje kadrowe doprowadzą do głębszych zmian w policji.

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