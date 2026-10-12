W Pakistanie Federalna Agencja Śledcza (FIA) wszczęła postępowanie karne w sprawie domniemanego oszustwa związanego z dokumentami dotyczącymi przyjęcia na Uniwersytet Harvarda po śmierci 24-letniej Laiby Ejaz, która zdobyła złoty medal z fizyki. Jej ciało znaleziono 9 października na cotygodniowym rynku w sektorze G-10 w Islamabadzie, informuje The Jerusalem Post.

Policja oświadczyła, że ciało Ejaz znaleziono powieszone na drzewie. Śledczy sprawdzają wersję, według której dwie osoby mogły wejść w posiadanie 9,3 mln rupii pakistańskich, około 34 tys. dolarów, które Ejaz i jej rodzina przekazały w zamian za obietnice zorganizowania przyjęcia na Harvard, stypendium i wizy do USA. Według śledztwa rodzinie mogły zostać przekazane sfałszowane listy o przyjęciu, dokumenty dotyczące stypendium i pokwitowania.

Śledztwo i zatrzymanie

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif polecił przeprowadzić dokładne śledztwo, nazywając śmierć Ejaz niezwykle tragiczną. Policja Islamabadu i FIA badają okoliczności jej śmierci oraz możliwe oszustwo.

FIA wszczęła sprawę przeciwko Muhammadowi Naumanowi i jego domniemanej wspólniczce Fatimie Sarwar na podstawie zawiadomienia złożonego przez wuja Ejaz, Amjada Ur Rehmana. Źródła w organach ścigania poinformowały gazetę, że Nauman został zatrzymany podczas nocnego nalotu w sektorze H-13 w Islamabadzie, gdzie, według ich danych, mieszkał w wynajętym pokoju, próbując uniknąć wykrycia.

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Dokumenty dotyczące przyjęcia

Według rodziny Nauman obiecał zorganizować dla Ejaz przyjęcie, stypendium i wizę. Po otrzymaniu pieniędzy miał rzekomo przekazać list o przyjęciu na Harvard, który urzędnicy uznali za sfałszowany. Według ich danych dokument został odrzucony, gdy Ejaz przyszła na rozmowę wizową do ambasady USA w Islamabadzie.

Według wstępnych danych 2,9 mln rupii przelano przez rachunek bankowy Ejaz, a pozostałą część kwoty przekazano w gotówce. Krewni opowiedzieli, że jej ojciec sprzedał działkę kupioną pod budowę rodzinnego domu, a matka zastawiła biżuterię, aby opłacić usługi konsultanta.

Ejaz zdobyła złoty medal z fizyki na Międzynarodowym Uniwersytecie Islamskim w Islamabadzie i planowała kontynuować naukę w USA. Dyrektor generalny FIA Usman Anwar nazwał tę sprawę schematem podszywania się pod inną osobę, a nie zwykłym oszustwem konsultanta edukacyjnego.

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