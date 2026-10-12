据《耶路撒冷邮报》报道，巴基斯坦联邦调查局（FIA）在24岁的拉伊巴·埃贾兹去世后，就涉嫌伪造哈佛大学入学文件一事立案。埃贾兹曾获得物理学金牌，她的遗体于10月9日在伊斯兰堡G-10区的一个周集市被发现。

警方表示，埃贾兹的遗体被发现悬挂在一棵树上。调查人员正在核查这样一种说法：两人可能获取了埃贾兹及其家人支付的930万巴基斯坦卢比，约合3.4万美元，并承诺安排她进入哈佛、获得奖学金和美国签证。根据调查，家人可能收到了伪造的录取信、奖学金文件和收据。

调查与拘留

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫下令进行彻底调查，并称埃贾兹的死亡极其悲惨。伊斯兰堡警方和FIA正在调查她的死亡情况及可能存在的诈骗行为。

FIA根据埃贾兹的叔叔阿姆贾德·乌尔·雷赫曼的报案，对穆罕默德·瑙曼及其涉嫌同伙法蒂玛·萨尔瓦尔立案。执法部门消息人士告诉该报，瑙曼在伊斯兰堡H-13区的一次夜间突袭中被拘留；据他们称，他当时住在一间出租房内，试图躲避追查。

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入学文件

据家人称，瑙曼承诺为埃贾兹安排入学、奖学金和签证。在收到钱后，他据称提供了一封哈佛录取信，官员认为该信件是伪造的。据他们称，当埃贾兹前往美国驻伊斯兰堡大使馆参加签证面谈时，该文件被拒绝。

初步数据显示，290万卢比通过埃贾兹的银行账户转账，其余款项以现金交付。亲属称，她的父亲卖掉了一块原本为建造家庭住房而购买的土地，她的母亲则典当了首饰，以支付顾问服务费用。

埃贾兹在伊斯兰堡国际伊斯兰大学获得物理学金牌，并计划赴美继续学业。FIA总干事奥斯曼·安瓦尔称，此案是冒充他人的骗局，而非普通教育顾问诈骗。

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