В Пакистане Федеральное агентство расследований (FIA) зарегистрировало уголовное дело по поводу предполагаемого мошенничества с документами о поступлении в Гарвардский университет после смерти 24-летней Лайбы Эджаз, завоевавшей золотую медаль по физике. Ее тело 9 октября нашли на еженедельном рынке в секторе G-10 Исламабада, сообщает The Jerusalem Post.

Полиция заявила, что тело Эджаз обнаружили повешенным на дереве. Следователи проверяют версию, согласно которой два человека могли завладеть 9,3 млн пакистанских рупий, примерно 34 тысячами долларов, которые Эджаз и ее семья передали за обещания организовать поступление в Гарвард, стипендию и визу в США. По данным следствия, семье могли предоставить поддельные письма о зачислении, документы о стипендии и квитанции.

Расследование и задержание

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поручил провести тщательное расследование, назвав смерть Эджаз чрезвычайно трагичной. Полиция Исламабада и FIA расследуют обстоятельства ее смерти и возможное мошенничество.

FIA зарегистрировало дело против Мухаммада Наумана и предполагаемой сообщницы Фатимы Сарвар по заявлению дяди Эджаз Амджада Ур Рехмана. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что Наумана задержали во время ночного рейда в секторе H-13 Исламабада, где он, по их данным, жил в съемной комнате, пытаясь избежать обнаружения.

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Документы о поступлении

По словам семьи, Науман обещал организовать для Эджаз поступление, стипендию и визу. После получения денег он якобы предоставил письмо о зачислении в Гарвард, которое чиновники сочли поддельным. По их данным, документ отклонили, когда Эджаз пришла на визовое собеседование в посольство США в Исламабаде.

По предварительным данным, 2,9 млн рупий перевели через банковский счет Эджаз, а оставшуюся сумму передали наличными. Родственники рассказали, что ее отец продал земельный участок, приобретенный для строительства семейного дома, а мать заложила украшения, чтобы оплатить услуги консультанта.

Эджаз завоевала золотую медаль по физике в Международном исламском университете Исламабада и планировала продолжить обучение в США. Генеральный директор FIA Усман Анвар назвал дело схемой выдачи себя за другое лицо, а не обычным мошенничеством образовательного консультанта.

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