У Пакистані Федеральне агентство розслідувань (FIA) зареєструвало кримінальну справу щодо ймовірного шахрайства з документами про вступ до Гарвардського університету після смерті 24-річної Лайби Еджаз, яка здобула золоту медаль з фізики. Її тіло 9 жовтня знайшли на щотижневому ринку в секторі G-10 Ісламабада, повідомляє Jerusalem Post.

Поліція заявила, що тіло Еджаз виявили повішеним на дереві. Слідчі перевіряють версію, за якою двоє людей могли заволодіти 9,3 млн пакистанських рупій, приблизно 34 тисячами доларів, які Еджаз та її родина передали за обіцянки організувати вступ до Гарварду, стипендію та візу до США. За даними слідства, родині могли надати підроблені листи про зарахування, документи про стипендію та квитанції.

Розслідування та затримання

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф доручив провести ретельне розслідування, назвавши смерть Еджаз надзвичайно трагічною. Поліція Ісламабада та FIA розслідують обставини її смерті й можливе шахрайство.

FIA зареєструвало справу проти Мухаммада Наумана та ймовірної спільниці Фатіми Сарвар за заявою дядька Еджаз Амджада Ур Рехмана. Джерела в правоохоронних органах повідомили виданню, що Наумана затримали під час нічного рейду в секторі H-13 Ісламабада, де він, за їхніми даними, жив в орендованій кімнаті, намагаючись уникнути виявлення.

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Документи про вступ

За словами родини, Науман обіцяв організувати для Еджаз вступ, стипендію та візу. Після отримання грошей він нібито надав лист про зарахування до Гарварду, який посадовці вважали підробленим. За їхніми даними, документ відхилили, коли Еджаз прийшла на візову співбесіду до посольства США в Ісламабаді.

За попередніми даними, 2,9 млн рупій переказали через банківський рахунок Еджаз, а решту суми передали готівкою. Родичі розповіли, що її батько продав земельну ділянку, придбану для будівництва сімейного будинку, а мати заклала прикраси, щоб оплатити послуги консультанта.

Еджаз здобула золоту медаль з фізики в Міжнародному ісламському університеті Ісламабада та планувала продовжити навчання у США. Генеральний директор FIA Усман Анвар назвав справу схемою видавання себе за іншу особу, а не звичайним шахрайством освітнього консультанта.

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