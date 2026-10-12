Ambasada USA w Arabii Saudyjskiej 12 października trzeci dzień z rzędu odnowiła ostrzeżenie bezpieczeństwa po serii ataków na lotniska królestwa. Misja dyplomatyczna wezwała obywateli USA do zachowania najwyższej ostrożności podczas korzystania z głównych lotnisk kraju.

Ograniczenia dla personelu USA

Jak podaje Anadolu Agency, amerykańska misja wydała ostrzeżenia bezpieczeństwa 10, 11 i 12 października. Najnowsze z nich wspomina o dodatkowych atakach na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie oraz o ataku wymierzonym w lotnisko im. Króla Fahda w Dammamie w niedzielę.

Pracownicy rządu USA w Arabii Saudyjskiej potrzebują specjalnego zezwolenia, aby korzystać z lotniska im. Króla Chaleda w Rijadzie, a także lotnisk w Dżuddzie i Dammamie.

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Ambasada ostrzegła przed możliwymi odwołaniami lotów, zamknięciami przestrzeni powietrznej i innymi zakłóceniami podróży. Podróżnym doradzono, aby sprawdzali status lotów bezpośrednio u linii lotniczych i na lotniskach oraz rozważyli prywatne samochody, pociągi lub autobusy jako alternatywę dla podróży lotniczych.

Inne zalecenia i skutki ataków

Pracownikom rządu USA zakazano również zbliżania się do granicy z Jemenem na odległość mniejszą niż 32 kilometry. Na podróże do prowincji Dżizan, Asir i Nadżran, a także do miast Katif, Janbu i Taif, potrzebują oni specjalnego zezwolenia. Obywatelom USA doradzono śledzenie lokalnych mediów i stosowanie się do instrukcji władz saudyjskich w przypadku ataku powietrznego.

Według władz saudyjskich i źródeł dyplomatycznych w wyniku ataków na lotnisko w Rijadzie w weekend zginęło 14 osób, a kolejnych 320 zostało rannych. Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu, obarczyła Huti odpowiedzialnością za ataki na cywilne lotniska i oświadczyła, że zamierza stanowczo odpowiedzieć.

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