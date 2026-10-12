Wybuch na północy Izraela, w pobliżu granicy z Libanem, ranił około 20 uczestników wycieczki religijnej szkoły średniej — uczniów i pracowników placówki. Niektórzy poszkodowani odnieśli ciężkie obrażenia, informuje Dawn.

Podejrzenie niewybuchu

Izraelska policja, powołując się na źródła medyczne, oświadczyła, że za wstępną przyczynę wybuchu uznaje się niewybuch. W wyniku incydentu ludzie odnieśli obrażenia o różnym stopniu ciężkości.

Służba ratownictwa medycznego Magen David Adom informowała wcześniej, że stan ośmiu poszkodowanych oceniano jako ciężki lub umiarkowany. Medycy udzielali im pomocy na miejscu.

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Wojsko i śmigłowce

Według izraelskiego wojska żołnierze byli już na miejscu, aby udzielać pomocy, a śmigłowce sił powietrznych zmierzały w rejon incydentu. Do wybuchu doszło w regionie, z którego izraelskie siły przeprowadzały uderzenia na Liban; ugrupowanie Hezbollah okresowo wystrzeliwało rakiety przez granicę.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu odwołał zaplanowane wydarzenia i dokonuje oceny sytuacji. Jego kancelaria poinformowała, że szef rządu polecił zapewnić jak najszybszą ewakuację rannych do szpitali.

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