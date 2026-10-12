На севере Израиля возле границы с Ливаном взрыв ранил около 20 участников похода религиозной старшей школы — учеников и сотрудников учреждения. Некоторые из пострадавших получили тяжелые травмы, сообщает Dawn.

Подозрение на неразорвавшийся боеприпас

Израильская полиция со ссылкой на медицинские источники заявила, что предварительной причиной взрыва считают неразорвавшийся боеприпас. В результате инцидента люди получили травмы различной степени тяжести.

Служба экстренной медицинской помощи «Маген Давид Адом» ранее сообщала, что состояние восьми пострадавших оценивалось как тяжелое или средней тяжести. Медики оказывали им помощь на месте.

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Военные и вертолеты

По данным израильских военных, солдаты уже находились на месте для оказания помощи, а вертолеты ВВС направлялись в район инцидента. Взрыв произошел в регионе, откуда израильские силы наносили удары по Ливану; группировка «Хезболла» периодически запускала ракеты через границу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированные мероприятия и проводит оценку ситуации. Его канцелярия сообщила, что глава правительства поручил обеспечить как можно более быструю эвакуацию раненых в больницы.

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