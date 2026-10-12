W Izraelu setki dzieci ze szkół Bresłowa zabrano na protest w pobliżu Więzienia Wojskowego nr 10 po zatrzymaniu na lotnisku Ben Guriona osób, które źródło nazywa uchylającymi się od służby wojskowej. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na KAN News.

Udział dzieci w proteście

Według KAN News udział dzieci został zorganizowany przez administrację szkół. Po uczniów wysłano autobusy, które zawiozły ich do Więzienia nr 10.

W mediach społecznościowych rozpowszechniane jest nagranie, na którym nauczyciel, jak się wydaje, odczytuje nazwiska zatrzymanych, a uczniowie powtarzają je po nim.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Ministerstwa Edukacji

KAN News cytuje dyrektywę izraelskiego Ministerstwa Edukacji, zgodnie z którą uczniom nie wolno uczestniczyć w demonstracjach politycznych i innych w czasie zajęć. Dyrektorzy i nauczyciele również nie mogą organizować ani przewodzić takim wydarzeniom, a rodzicom ani innym osobom nie można pozwalać na odwoływanie lekcji.

Według stacji ministerstwo uznało angażowanie uczniów w protesty polityczne w ramach działalności szkolnej za niewłaściwe i zabronione. Resort poinformował, że sprawdza te twierdzenia wspólnie z organami nadzorczymi.

Protest odbył się po masowej akcji ultraortodoksyjnych Żydów w Jerozolimie i na autostradzie nr 4. Podczas tych demonstracji zatrzymano czterech uczestników: jednego w Jerozolimie i trzech po atakach na funkcjonariuszy na autostradzie nr 4.

Czytaj nas na