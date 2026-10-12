В Израиле сотни детей из школ Бреслова привезли на протест возле Военной тюрьмы №10 после задержания в аэропорту Бен-Гурион лиц, которых источник называет уклонистами от военной службы. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на KAN News.

Участие детей в протесте

По данным KAN News, участие детей организовала администрация школ. За учениками направили автобусы, которые доставили их к тюрьме №10.

В социальных сетях распространяется видео, на котором учитель, по-видимому, зачитывает имена задержанных, а ученики повторяют их за ним.

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Позиция Министерства образования

KAN News цитирует директиву Министерства образования Израиля, согласно которой ученикам запрещено участвовать в политических и других демонстрациях в учебное время. Директора и учителя также не могут организовывать или возглавлять такие мероприятия, а родителям или другим лицам нельзя разрешать отменять занятия.

По данным телеканала, в министерстве назвали вовлечение учеников в политические протесты в рамках школьной деятельности ненадлежащим и запрещенным. Ведомство сообщило, что проверяет эти утверждения совместно с надзорными органами.

Этот протест состоялся после массовой акции ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме и на шоссе №4. Во время тех демонстраций задержали четырех участников: одного в Иерусалиме и троих после нападений на офицеров на шоссе №4.

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