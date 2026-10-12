В ответ соведущий Брайан Килмид решительно опроверг её аргументы, подчеркнув, что единственным человеком, ответственным за развязывание войны и гибель людей, является Владимир Путин, которого он назвал «Гитлером нашего поколения». Килмид подчеркнул, что Украина защищается от неспровоцированной агрессии и феноменально модернизировала ведение современной войны благодаря инновационным дронам, которые эффективно уничтожают источники снабжения российской военной машины. Политик и журналист также предупредил, что любое сотрудничество Вашингтона с Москвой станет самой большой ошибкой, поскольку Россия продолжает помогать Ирану и Китаю противодействовать интересам США.

На это обратил внимание журналист Остап Яриш.

Министр иностранных дел Польши прокомментировал сообщение о договоренности США о закупке российского дизельного топлива. Он обратил внимание на то, что в самой Москве сообщают о дефиците топлива.

До этого в Конгрессе США напомнили Трампу о законе Грэма в связи с ослаблением санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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