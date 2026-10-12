Американская телеведущая канала Fox News Рэйчел Кампос-Даффи в беседе с украинским журналистом Остапом Яришем прокомментировала бурную критику в соцсетях, развернувшуюся после её эфиров о войне в Украине. Она признала ошибочной свою предыдущую фразу об «убийстве Украиной миллиона российских детей», отметив, что «имела в виду» потери молодых военных с обеих сторон, которые погибли или получили ранения.

«Я сказала „дети“, имея в виду два миллиона молодых мужчин — украинских и российских военных, которые погибли или получили тяжелые ранения в этой войне», — заявила ведущая.

Несмотря на признание ошибки в формулировке, Кампос-Даффи продолжила транслировать манипулятивные нарративы о «принудительной мобилизации» и притеснениях оппозиции в Украине и высказалась за немедленное прекращение огня. Она также заявила, что считает намерение Украины вступить в НАТО «неприемлемым условием для России», из-за которого Вашингтон якобы не должен был посылать соответствующие сигналы Киеву.

Источник: Пост Остапа Яриша в Facebook.

Напомним, в прямом эфире утреннего шоу «Fox & Friends» на американском телеканале Fox News разгорелась острая дискуссия между ведущими Рэйчел Кампос-Даффи и Брайаном Килмидом по поводу атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы и импорта дизельного топлива.

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