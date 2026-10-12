Учнів шкіл Бреслова привезли на протест після арештів в аеропорту — Jerusalem Post

В Ізраїлі сотні дітей зі шкіл Бреслова привезли на протест біля військової в’язниці №10 після затримання в аеропорту Бен-Гуріон осіб, яких джерело називає ухилянтами від військової служби. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на KAN News.

Участь дітей у протесті

За даними KAN News, участь дітей організувала адміністрація шкіл. За учнями направили автобуси, які доправили їх до в’язниці №10.

У соціальних мережах поширюється відео, на якому, як видається, учитель зачитує імена затриманих, а учні повторюють їх за ним.

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Позиція Міністерства освіти

KAN News цитує директиву Міністерства освіти Ізраїлю, за якою учням заборонено брати участь у політичних та інших демонстраціях у навчальний час. Директори й учителі також не можуть організовувати або очолювати такі заходи, а батькам чи іншим особам не можна дозволяти скасовувати заняття.

За даними телеканалу, у міністерстві назвали залучення учнів до політичних протестів у межах шкільної діяльності неналежним і забороненим. Відомство повідомило, що перевіряє ці твердження разом із наглядовими органами.

Цей протест відбувся після масової акції ультраортодоксальних євреїв у Єрусалимі та на шосе №4. Під час тих демонстрацій затримали чотирьох учасників: одного в Єрусалимі та трьох після нападів на офіцерів на шосе №4.

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