Учнів шкіл Бреслова привезли на протест після арештів в аеропорту — Jerusalem Post
В Ізраїлі сотні дітей зі шкіл Бреслова привезли на протест біля військової в’язниці №10 після затримання в аеропорту Бен-Гуріон осіб, яких джерело називає ухилянтами від військової служби. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на KAN News.
Участь дітей у протесті
За даними KAN News, участь дітей організувала адміністрація шкіл. За учнями направили автобуси, які доправили їх до в’язниці №10.
У соціальних мережах поширюється відео, на якому, як видається, учитель зачитує імена затриманих, а учні повторюють їх за ним.
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Позиція Міністерства освіти
KAN News цитує директиву Міністерства освіти Ізраїлю, за якою учням заборонено брати участь у політичних та інших демонстраціях у навчальний час. Директори й учителі також не можуть організовувати або очолювати такі заходи, а батькам чи іншим особам не можна дозволяти скасовувати заняття.
За даними телеканалу, у міністерстві назвали залучення учнів до політичних протестів у межах шкільної діяльності неналежним і забороненим. Відомство повідомило, що перевіряє ці твердження разом із наглядовими органами.
Цей протест відбувся після масової акції ультраортодоксальних євреїв у Єрусалимі та на шосе №4. Під час тих демонстрацій затримали чотирьох учасників: одного в Єрусалимі та трьох після нападів на офіцерів на шосе №4.