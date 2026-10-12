W Polsce tylko cztery siły polityczne przekroczyłyby próg wyborczy, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej dekadzie października. Liderem sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,6%, informuje RMF24.

Koalicja Obywatelska prowadzi

Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło w ciągu miesiąca o 2,5 punktu procentowego. To trzeci miesiąc z rzędu, w którym notowania tej siły politycznej rosną.

Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce z wynikiem 18,2% głosów. Partia zyskała 3,2 punktu procentowego po dwóch miesiącach spadku notowań. Był to największy miesięczny wzrost poparcia spośród wszystkich uczestników sondażu.

Trzecia była Konfederacja, którą gotowych jest poprzeć 12,8% respondentów. W porównaniu z poprzednim miesiącem jej wynik spadł o 2 punkty procentowe. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskałaby 7,3% głosów, nieco mniej niż miesiąc wcześniej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozostałe partie poniżej progu

Partia Razem uzyskała 4,9% poparcia, Rozwój Plus — 3,8%, a Nowa Lewica — 3%. Dalej znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 2,8%, Polska 2050 RP z 1,2% oraz Unia Centrum z 0,4%.

Udział w wyborach zadeklarowało 74% ankietowanych. Kolejne 14% respondentów nie zdecydowało, na kogo zagłosuje, a 2,5% odmówiło ujawnienia swoich preferencji politycznych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5–8 października 2026 roku wśród 1 000 pełnoletnich mieszkańców Polski. 80% wywiadów przeprowadzono telefonicznie metodą CATI, a pozostałe 20% — online metodą CAWI. Wyniki uwzględniają ważenie wyborcze.

Czytaj nas na