如果议会选举在10月上旬举行，波兰将只有四股政治力量能够跨过选举门槛。公共舆论研究中心CBOS的民调显示，公民联盟以28.6%的支持率继续领先，RMF24报道。

公民联盟领先

公民联盟的支持率在一个月内上升了2.5个百分点。这是该政治力量支持率连续第三个月上升。

法律与公正党以18.2%的得票率位居第二。该党在支持率连续两个月下滑后上升了3.2个百分点。这是所有民调参与者中单月支持率增幅最大的。

联盟党位居第三，12.8%的受访者准备支持该党。与上个月相比，其结果下降了2个百分点。格热戈日·布劳恩领导的波兰王冠联盟将获得7.3%的选票，略低于一个月前。

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其余政党低于门槛

Razem党获得4.9%的支持，Rozwój Plus获得3.8%，新左翼获得3%。其后依次是获得2.8%的波兰人民党、获得1.2%的Polska 2050 RP，以及获得0.4%的Unia Centrum。

74%的受访者表示将参加选举。另有14%的受访者尚未决定投票给谁，2.5%拒绝透露其政治偏好。

该民调于2026年10月5日至8日在1,000名波兰成年居民中进行。80%的访谈通过电话并采用CATI方法进行，另外20%通过网络并采用CAWI方法进行。结果考虑了选举加权。

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