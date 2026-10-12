У Польщі чотири партії подолали б виборчий поріг за опитуванням CBOS — RMF24

У Польщі лише чотири політичні сили подолали б виборчий поріг, якби парламентські вибори відбулися в першій декаді жовтня. Лідерство в опитуванні Центру дослідження громадської думки CBOS зберігає Громадянська коаліція з результатом 28,6%, повідомляє RMF24.

Громадянська коаліція лідирує

Підтримка Громадянської коаліції за місяць зросла на 2,5 відсоткового пункту. Це третій місяць поспіль, коли рейтинг політичної сили підвищується.

Право і справедливість посіло друге місце з 18,2% голосів. Партія додала 3,2 відсоткового пункту після двох місяців зниження рейтингу. Це найбільше місячне зростання підтримки серед усіх учасників опитування.

Третьою стала Конфедерація, яку готові підтримати 12,8% респондентів. Порівняно з попереднім місяцем її результат знизився на 2 відсоткові пункти. Конфедерація польської корони Гжегожа Брауна набрала б 7,3% голосів, дещо менше, ніж місяцем раніше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Решта партій нижче порогу

Партія Razem отримала 4,9% підтримки, Rozwój Plus — 3,8%, а Нова лівиця — 3%. Далі розташувалися Польська селянська партія з 2,8%, Polska 2050 RP з 1,2% та Unia Centrum із 0,4%.

Участь у виборах задекларували 74% опитаних. Ще 14% респондентів не визначилися, за кого голосуватимуть, а 2,5% відмовилися повідомити свої політичні уподобання.

Опитування провели 5–8 жовтня 2026 року серед 1 000 повнолітніх жителів Польщі. 80% інтерв’ю відбулися телефоном за методом CATI, ще 20% — онлайн за методом CAWI. Результати враховують виборче зважування.

Читай нас у