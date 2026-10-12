В Польше лишь четыре политические силы преодолели бы избирательный порог, если бы парламентские выборы состоялись в первой декаде октября. Лидерство в опросе Центра исследования общественного мнения CBOS сохраняет Гражданская коалиция с результатом 28,6%, сообщает RMF24.

Гражданская коалиция лидирует

Поддержка Гражданской коалиции за месяц выросла на 2,5 процентного пункта. Это третий месяц подряд, когда рейтинг политической силы повышается.

Право и справедливость заняла второе место с 18,2% голосов. Партия прибавила 3,2 процентного пункта после двух месяцев снижения рейтинга. Это наибольший месячный рост поддержки среди всех участников опроса.

Третьей стала Конфедерация, которую готовы поддержать 12,8% респондентов. По сравнению с предыдущим месяцем её результат снизился на 2 процентных пункта. Конфедерация Польской короны Гжегожа Брауна получила бы 7,3% голосов, несколько меньше, чем месяцем ранее.

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Остальные партии ниже порога

Партия Razem получила 4,9% поддержки, Rozwój Plus — 3,8%, а Новые левые — 3%. Далее расположились Польская крестьянская партия с 2,8%, Polska 2050 RP с 1,2% и Unia Centrum с 0,4%.

Участие в выборах задекларировали 74% опрошенных. Ещё 14% респондентов не определились, за кого будут голосовать, а 2,5% отказались сообщить о своих политических предпочтениях.

Опрос провели 5–8 октября 2026 года среди 1 000 совершеннолетних жителей Польши. 80% интервью состоялись по телефону методом CATI, ещё 20% — онлайн методом CAWI. Результаты учитывают электоральное взвешивание.

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