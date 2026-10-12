Prezydentka Estonii Ulle Madise złożyła przysięgę — Anadolu Agency
12 października w Tallinnie Ulle Madise złożyła przysięgę i objęła urząd prezydentki Estonii. Ceremonia odbyła się w sali plenarnej Riigikogu po końcowym wystąpieniu poprzedniego szefa państwa Alara Karisa, jak podaje Anadolu Agency, powołując się na ERR.
Przysięga w parlamencie
Po złożeniu przysięgi Madise wygłosiła pierwsze przemówienie jako prezydentka. 51-letnia prawniczka została wybrana na głowę państwa w tajnym głosowaniu w parlamencie, uzyskując 71 głosów. Głosowanie odbyło się przed ceremonią objęcia urzędu.
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Doświadczenie w sektorze publicznym
Madise urodziła się i zdobyła wykształcenie w Tartu. Pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości, Komisji Konstytucyjnej Riigikogu oraz Krajowym Urzędzie Kontroli. Od 2015 roku zajmowała stanowisko kanclerki sprawiedliwości, a pod koniec 2021 roku została ponownie powołana na drugą kadencję.
Kandydaturę Madise zgłosiło 75 deputowanych reprezentujących Partię Reform, Eesti 200, Isamaa, socjaldemokratów oraz bezpartyjnych parlamentarzystów.