Президентка Естонії Улле Мадізе склала присягу — Anadolu Agency

У Таллінні 12 жовтня Улле Мадізе склала присягу та вступила на посаду президентки Естонії. Церемонія відбулася в сесійній залі Рійгікогу після заключного звернення попереднього глави держави Алара Каріса, про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ERR.

Присяга в парламенті

Після складання присяги Мадізе виголосила першу промову як президентка. 51-річну юристку обрали главою держави за підсумками таємного голосування в парламенті: вона здобула 71 голос. Голосування відбулося до церемонії вступу на посаду.

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Досвід у державному секторі

Мадізе народилася та здобула освіту в Тарту. Вона працювала в Міністерстві юстиції, Конституційному комітеті Рійгікогу та Національному аудиторському офісі. Із 2015 року вона обіймала посаду канцлерки юстиції, а наприкінці 2021 року її перепризначили на другий термін.

Кандидатуру Мадізе висунули 75 депутатів, які представляли Партію реформ, Eesti 200, Isamaa, соціал-демократів і позапартійних парламентарів.

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