12 октября в Таллине Улле Мадизе принесла присягу и вступила в должность президента Эстонии. Церемония состоялась в зале заседаний Рийгикогу после заключительного обращения предыдущего главы государства Алара Кариса, как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на ERR.

Присяга в парламенте

После принесения присяги Мадизе произнесла первую речь в качестве президента. 51-летняя юрист была избрана главой государства по итогам тайного голосования в парламенте, получив 71 голос. Голосование состоялось до церемонии вступления в должность.

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Опыт в государственном секторе

Мадизе родилась и получила образование в Тарту. Она работала в Министерстве юстиции, Конституционном комитете Рийгикогу и Национальном аудиторском офисе. С 2015 года она занимала должность канцлера юстиции, а в конце 2021 года была переназначена на второй срок.

Кандидатуру Мадизе выдвинули 75 депутатов, представляющих Партию реформ, Eesti 200, Isamaa, социал-демократов и внепартийных парламентариев.

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