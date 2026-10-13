Представитель польского правительства Адам Шлапка не позволил представителям телеканала TV Republika задать вопрос во время пресс-конференции. Как сообщает Interia, после завершения сессии вопросов представители канала попросили предоставить им слово. В ответ Шлапка заявил, что в этот день они не будут задавать вопросы, и добавил, что журналисты могут извиниться и покинуть мероприятие.

Критика материалов телеканала

Перед этим представитель правительства говорил о распространении дезинформации в связи с недавними атаками в школах. В качестве примера он продемонстрировал информационные строки, которые TV Republika показывал в эфире. В одной из них содержался призыв не отправлять детей в школы на следующий день, в другой говорилось о страхе родителей отправлять детей на учебу.

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Шлапка заявил, что в таких ситуациях опасно намеренно усиливать панику. Он назвал действия телеканала неприемлемыми и выразил мнение, что такой контент угрожает безопасности государства, граждан и детей.

Отказ предоставить слово

По данным Interia, Шлапка объяснил свой отказ тем, что представители TV Republika сделали за последние дни. Он также заявил, что действия канала, по его оценке, нельзя назвать только дезинформацией.

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