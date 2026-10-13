Речник уряду Адам Шлапка не дав TV Republika поставити запитання — Interia

Речник польського уряду Адам Шлапка не дозволив представникам телеканалу TV Republika поставити запитання під час пресконференції. Як повідомляє Interia, після завершення сесії запитань представники каналу попросили надати їм слово. У відповідь Шлапка заявив, що цього дня вони не ставитимуть запитань, і додав, що журналісти можуть перепросити та залишити захід.

Критика матеріалів телеканалу

Перед цим речник уряду говорив про поширення дезінформації у зв’язку з нещодавніми атаками у школах. Як приклад він продемонстрував інформаційні рядки, які TV Republika показував в ефірі. В одному з них містився заклик не відправляти дітей до шкіл наступного дня, в іншому йшлося про страх батьків відправляти дітей на навчання.

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Шлапка заявив, що в таких ситуаціях небезпечно навмисно посилювати паніку. Він назвав дії телеканалу неприйнятними та висловив думку, що такий контент загрожує безпеці держави, громадян і дітей.

Відмова надати слово

За даними Interia, Шлапка пояснив свою відмову тим, що представники TV Republika зробили протягом останніх днів. Він також заявив, що дії каналу, на його оцінку, не можна назвати лише дезінформацією.

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